У Києві чоловік зламав потилицю водієві евакуатора, який завантажив його авто

У Києві чоловік жорстоко побив водія евакуатора після того, як той завантажив його автомобіль за порушення правил паркування. Потерпілий отримав тяжкі травми та був залишений непритомним на узбіччі дороги.

Про інцидент повідомили у поліції Києва.

За даними правоохоронців, чоловік ударив водія евакуатора в голову. Від удару той впав на проїжджу частину, вдарився потилицею та втратив свідомість. Нападник відтягнув постраждалого до узбіччя і втік з місця події. Швидку допомогу викликали перехожі.

Наразі водій евакуатора перебуває у лікарні у важкому стані. Медики діагностували у нього забій головного мозку та перелом потиличної кістки.

Підозрюваного затримали, ним виявився 32-річний мешканець Києва, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі чоловікові готують повідомлення про підозру, йому загрожує до восьми років тюрми.

