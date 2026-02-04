 Графік відключень світла на 5 лютого на Миколаївщині

Якими будуть відключення світла в четвер, 5 лютого, на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»Миколаївці під час блекауту. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 5 лютого очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 00:00 – 03:00; 05:00 – 09:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00

Всього: 16 годин

  • 1.2 01:00 – 07:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 22:00

Всього: 17 годин

  • 2.1 00:00 – 03:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00; 23:00 – 00:00

Всього: 16 годин

  • 2.2 01:00 – 05:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 23:00

Всього: 16 годин

  • 3.1 00:00 – 05:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00

Всього: 17 годин

  • 3.2 03:00 – 09:00; 11:00 – 17:00; 19:00 – 00:00

Всього: 17 годин

  • 4.1 03:00 – 09:00; 12:00 – 17:00; 19:00 – 00:00

Всього: 16 годин

  • 4.2 00:00 – 01:00; 03:00 – 07:00; 11:00 – 17:00; 19:00 – 00:00

Всього: 16 годин

  • 5.1 00:00 – 03:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00

Всього: 15 годин

  • 5.2 00:00 – 01:00; 06:00 – 11:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00

Всього: 15 годин

  • 6.1 01:00 – 07:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 22:00

Всього: 17 годин

  • 6.2 00:00 – 01:00; 05:00 – 11:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00

Всього: 16 годин

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.

