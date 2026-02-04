Якими будуть відключення світла в четвер, 5 лютого, на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки
20:54, 04 лютого, 2026
-
У Миколаєві та по області 5 лютого очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 00:00 – 03:00; 05:00 – 09:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00
Всього: 16 годин
- 1.2 01:00 – 07:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 22:00
Всього: 17 годин
- 2.1 00:00 – 03:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00; 23:00 – 00:00
Всього: 16 годин
- 2.2 01:00 – 05:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 23:00
Всього: 16 годин
- 3.1 00:00 – 05:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00
Всього: 17 годин
- 3.2 03:00 – 09:00; 11:00 – 17:00; 19:00 – 00:00
Всього: 17 годин
- 4.1 03:00 – 09:00; 12:00 – 17:00; 19:00 – 00:00
Всього: 16 годин
- 4.2 00:00 – 01:00; 03:00 – 07:00; 11:00 – 17:00; 19:00 – 00:00
Всього: 16 годин
- 5.1 00:00 – 03:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00
Всього: 15 годин
- 5.2 00:00 – 01:00; 06:00 – 11:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00
Всього: 15 годин
- 6.1 01:00 – 07:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 22:00
Всього: 17 годин
- 6.2 00:00 – 01:00; 05:00 – 11:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00
Всього: 16 годин
Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.
