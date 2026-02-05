FPV-дрони атакували громади Миколаївського району: пошкоджено будинок
Марія Хаміцевич
8:20, 05 лютого, 2026
Учора, 4 лютого, росіяни 13 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок одного з обстрілів у селі Іванівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни атакували громади Миколаївської області ударними дронами. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки.
