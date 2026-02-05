 У Миколаєві відкрили STEM-лабораторію у міському навчальному просторі «Хвиля»

Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

У Миколаєві відкрили STEM-лабораторію. Фото: МикВістіУ Миколаєві відкрили STEM-лабораторію. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили STEM-лабораторію у молодіжному просторі «Хвиля».

Про це розповів начальник управління молодіжної політики Миколаївської міської ради Арсен Гаспарян у коментарі «МикВісті».

За його словами, молодь може безкоштовно користуватися бібліотекою, 3D-принтером, лазером, термопресом, VR-окулярами та ігровою приставкою Sony PS, а також долучатися до майстер-класів і навчальних заходів.

— Це відкрила Миколаївська міська рада разом із UNICEF на базі міського навчального простору «Хвиля». Тут створили сучасну STEM-лабораторію. У приміщенні є сучасна бібліотека з близько 250 книг, Sony PS приставка, VR-окуляри, термопрес, лазер, 3D-принтер і плотер. Все обладнання та ремонтні роботи виконані за фінансування UNICEF через громадську організацію GoGlobal. У нас також працює фасилітатор, який проводить заходи для молоді. Можна записатися на захід, слідкувати за нашими соціальними мережами, приходити і навчатися 3D-моделюванню, — розповів Арсен Гаспарян.

У Миколаєві відкрили STEM-лабораторію. Фото: МикВістіУ Миколаєві відкрили STEM-лабораторію. Фото: МикВісті
У Миколаєві відкрили STEM-лабораторію. Фото: МикВістіУ Миколаєві відкрили STEM-лабораторію. Фото: МикВісті

Він додав, що у просторі завжди є світло, тому відвідувачі можуть підзарядити свої гаджети.

— Заходи проводяться раз-два на тиждень, треба слідкувати за нашим розкладом. Загалом простір відкритий для всіх за графіком роботи молодіжного простору: можна прийти почитати книгу, пограти на приставці, а спеціальні заходи проводяться раз-два на тиждень. Усе абсолютно безкоштовно. І коли немає світла, у нас є світло. Можна прийти і підзарядити гаджети, — сказав Арсен Гаспарян.

Арсен Гаспарян додав, що за 2025 рік молоджіний простір «Хвиля» відвідали близько 10 тисяч молодих людей.

Нагадаємо, у Первомайській та Шевченківській громадах Миколаївської області відкрили тимчасові модульні освітні простори. Це дозволить понад 500 дітям повернутись до очного навчання. Ініціативу реалізував благодійний фонд savED у партнерстві з IREX та за підтримки платників податків США.

International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

