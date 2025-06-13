На Миколаївщині відкрили модульні освітні простори в постраждалих громадах

Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED

У Первомайській та Шевченківській громадах Миколаївської області відкрили тимчасові модульні освітні простори. Це дозволить понад 500 дітям повернутись до очного навчання.

Ініціативу реалізував благодійний фонд savED у партнерстві з IREX та за підтримки платників податків США.

Зокрема, у Первомайській громаді, що у 2022 році перебувала на лінії бойових дій, обстрілами був знищений опорний ліцей. Новий освітній простір дозволить 220 дітям відвідувати уроки офлайн. Поруч облаштоване укриття для безпечного навчання під час тривог.

Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED

У Шевченківській громаді, частина якої перебувала в окупації, модульний клас стане місцем навчання для близько 300 учнів із п’яти населених пунктів, де школи пошкоджені.

— Це експериментальний формат, з яким ми почали працювати у 2024 році. За цей час завдяки модульним класам ми повернули до офлайн-навчання у громадах більш як тисячу дітей. І важливо, що ця локація не нагадує якісь прості вагончики, де є меблі. Ми продовжуємо шукати можливості для розширення подібного рішення у регіонах, особливо у малих громадах, де зруйновані школи мають небагато шансів на відбудову у найближчій перспективі, — розповідає співзасновниця фонду savED Ганна Новосад.

Кожен ТОП має 6 класних кімнат з високими стелями, інтерактивним обладнанням, меблями, планшетами, інклюзивною вбиральнею, учительською та альтернативними джерелами енергії. Простори можна зібрати за два місяці.

Нагадаємо, що у Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді створюють сучасний освітній простір, де діти матимуть можливість розвивати свої навички в сфері екології.