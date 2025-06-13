На Миколаївщині відкрили модульні освітні простори в постраждалих громадах
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- Світлана Іванченко
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23:42, 13 червня, 2025
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У Первомайській та Шевченківській громадах Миколаївської області відкрили тимчасові модульні освітні простори. Це дозволить понад 500 дітям повернутись до очного навчання.
Ініціативу реалізував благодійний фонд savED у партнерстві з IREX та за підтримки платників податків США.
Зокрема, у Первомайській громаді, що у 2022 році перебувала на лінії бойових дій, обстрілами був знищений опорний ліцей. Новий освітній простір дозволить 220 дітям відвідувати уроки офлайн. Поруч облаштоване укриття для безпечного навчання під час тривог.
У Шевченківській громаді, частина якої перебувала в окупації, модульний клас стане місцем навчання для близько 300 учнів із п’яти населених пунктів, де школи пошкоджені.
— Це експериментальний формат, з яким ми почали працювати у 2024 році. За цей час завдяки модульним класам ми повернули до офлайн-навчання у громадах більш як тисячу дітей. І важливо, що ця локація не нагадує якісь прості вагончики, де є меблі. Ми продовжуємо шукати можливості для розширення подібного рішення у регіонах, особливо у малих громадах, де зруйновані школи мають небагато шансів на відбудову у найближчій перспективі, — розповідає співзасновниця фонду savED Ганна Новосад.
Кожен ТОП має 6 класних кімнат з високими стелями, інтерактивним обладнанням, меблями, планшетами, інклюзивною вбиральнею, учительською та альтернативними джерелами енергії. Простори можна зібрати за два місяці.
Нагадаємо, що у Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді створюють сучасний освітній простір, де діти матимуть можливість розвивати свої навички в сфері екології.
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