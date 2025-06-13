  • пʼятниця

    13 червня, 2025

  • 16.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині відкрили модульні освітні простори в постраждалих громадах

Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savEDМодульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED

У Первомайській та Шевченківській громадах Миколаївської області відкрили тимчасові модульні освітні простори. Це дозволить понад 500 дітям повернутись до очного навчання. 

Ініціативу реалізував благодійний фонд savED у партнерстві з IREX та за підтримки платників податків США.

Зокрема, у Первомайській громаді, що у 2022 році перебувала на лінії бойових дій, обстрілами був знищений опорний ліцей. Новий освітній простір дозволить 220 дітям відвідувати уроки офлайн. Поруч облаштоване укриття для безпечного навчання під час тривог.

Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savEDМодульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED
Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savEDМодульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED
Модульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savEDМодульні освітні простори, які відкрили в громадах Миколаївщини. Фото: Фонд savED

У Шевченківській громаді, частина якої перебувала в окупації, модульний клас стане місцем навчання для близько 300 учнів із п’яти населених пунктів, де школи пошкоджені.

— Це експериментальний формат, з яким ми почали працювати у 2024 році. За цей час завдяки модульним класам ми повернули до офлайн-навчання у громадах більш як тисячу дітей. І важливо, що ця локація не нагадує якісь прості вагончики, де є меблі. Ми продовжуємо шукати можливості для розширення подібного рішення у регіонах, особливо у малих громадах, де зруйновані школи мають небагато шансів на відбудову у найближчій перспективі, — розповідає співзасновниця фонду savED Ганна Новосад.

Кожен ТОП має 6 класних кімнат з високими стелями, інтерактивним обладнанням, меблями, планшетами, інклюзивною вбиральнею, учительською та альтернативними джерелами енергії. Простори можна зібрати за два місяці.

Нагадаємо, що у Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді створюють сучасний освітній простір, де діти матимуть можливість розвивати свої навички в сфері екології.

Останні новини про: Міжнародна допомога

«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв
Велика Британія надасть Україні £1,7 млрд на додаткове озброєння
Херсонщина залучатиме грецькі інвестиції: перші проєкти у агросектор та суднобудування
Реклама

Читайте також:

новини

Відходи руйнувань після обстрілів Миколаєва перероблятимуть для ремонту доріг

Катерина Середа
новини

У Лісках відремонтували 19 будинків і облаштували двори — за підтримки Данії та UNOPS

Аліна Квітко
новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко

Останні новини про: Міжнародна допомога

Херсонщина залучатиме грецькі інвестиції: перші проєкти у агросектор та суднобудування
Велика Британія надасть Україні £1,7 млрд на додаткове озброєння
«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв

Відходи руйнувань після обстрілів Миколаєва перероблятимуть для ремонту доріг

У Лісках відремонтували 19 будинків і облаштували двори — за підтримки Данії та UNOPS

6 годин тому

Новинському повідомили про підозру у несплаті ₴4,3 млрд податків

Світлана Іванченко

Головне сьогодні