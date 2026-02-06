Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: постраждала місцева жителька

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські військові 5 лютого близько 22:00 обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Внаслідок атаки поранення отримала 43-річна жінка.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

За даними МВА, жінка зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм, уламкових поранень голови, рук і ніг, а також опіку лівої ноги. Під час обстрілу вона була у будинку.

Наразі жінка перебуває в лікарні, їй надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, упродовж минулої доби російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранена одна людина.

Про це зранку 6 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка, 11 приватних будинків, господарська споруда та автомобіль.

Нагадаємо, що за добу до цього російські військові протягом доби обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.