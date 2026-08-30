У ДСНС Миколаївщини показали наслідки пожеж після російських обстрілів
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Минулої доби 29 серпня внаслідок атак росіян на Миколаївщині три рази виникали пожежі.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Крім того, рятувальники ліквідували 21 пожежу, не пов’язану з ворожою агресією. У переважній більшості горіла суха трава, чагарники та очерет у Миколаївському, Баштанському й Вознесенському районах.
У приватному секторі вогнеборці приборкали пожежу прибудови до житлового будинку у місті Новий Буг Баштанського району, а також покрівлю гаража та дерев’яні господарчі споруди у селі Матіясове Березанської ТГ Миколаївського району.
Загалом від ДСНС залучалися понад 90 вогнеборців та 23 одиниці техніки. Додатково працювали відділення місцевої пожежної охорони й допоміжна техніка від фермерських господарств.
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