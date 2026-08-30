У ДСНС Миколаївщини показали наслідки пожеж після російських обстрілів

Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 29 серпня внаслідок атак росіян на Миколаївщині три рази виникали пожежі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Крім того, рятувальники ліквідували 21 пожежу, не пов’язану з ворожою агресією. У переважній більшості горіла суха трава, чагарники та очерет у Миколаївському, Баштанському й Вознесенському районах.

Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У приватному секторі вогнеборці приборкали пожежу прибудови до житлового будинку у місті Новий Буг Баштанського району, а також покрівлю гаража та дерев’яні господарчі споруди у селі Матіясове Березанської ТГ Миколаївського району.

Загалом від ДСНС залучалися понад 90 вогнеборців та 23 одиниці техніки. Додатково працювали відділення місцевої пожежної охорони й допоміжна техніка від фермерських господарств.