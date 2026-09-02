У Первомайську судитимуть чоловіка, який вбив дружину вибухівкою в електронній сигареті та поранив двох дітей

Жителя Первомайська судитимуть за вбивство дружини вибухівкою у посилці. Фото прокуратури Миколаївської області

Жителя Первомайська судитимуть за вбивство дружини за допомогою замаскованого вибухового пристрою та поранення двох дітей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура

За даними слідства, у березні 2026 року обвинувачений заховав саморобну вибухівку в електронну сигарету, поклав її до посилки з продуктами та відправив дружині поштою.

20 березня жінка забрала посилку і під час спроби скористатися пристроєм стався вибух. Вона загинула на місці.

Прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт за фактами умисного вбивства, вчиненого небезпечним для життя багатьох людей способом, та незаконного поводження з боєприпасами.

Чоловікові загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, наразі він перебуває під вартою.

Поранення також отримали двоє дітей, які були поруч: 1,6-річна

дівчинка дістала опіки та осколкові травми, а 6-річний хлопчик — баротравму (пошкодження тканин через різку зміну тиску між зовнішнім середовищем і порожнинами організму)

У помешканні чоловіка правоохоронці провели обшук і вилучили незаконний арсенал боєприпасів та вибухових речовин.

Нагадаємо, у лютому 2026 року стало відомо, що на Миколаївщині судитимуть мешканця Баштанки, якого обвинувачують у вбивстві власної дружини та приховуванні тіла в криниці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.