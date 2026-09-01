 На укриття для дитсадка під Миколаєвом планують витратити ще ₴5,1 млн

  • вівторок

    1 вересня, 2026

  • 24.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 24.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 20:30, 01 вересня, 2026

На укриття для дитсадка під Миколаєвом планують витратити ще ₴5,1 млн

Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»

У селі Котляреве Миколаївської області на завершення будівництва укриття для дитсадка «Барвінок». планують витратити ще 5,1 мільйона гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

За технічною документацією, укриття розраховане на 60 людей. У ньому мають облаштувати електропостачання та освітлення, провести воду й каналізацію, встановити пожежну і газову сигналізації та систему відеоспостереження. Також проєкт передбачає встановлення підйомника та дизельного генератора для резервного живлення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Для генератора окремо облаштують майданчик, після встановлення його мають підключити, налаштувати та заземлити. Також до укриття підведуть зовнішні мережі водопостачання й каналізації та впорядкують територію навколо споруди.

Завершити роботи планують до 11 грудня 2026 року.

Це вже не перша закупівля на будівництво цього укриття. У 2025 році на роботи вже уклали договір на 7,3 мільйона гривень. Наразі усю цю суму сплатили підряднику — компанії «Антарес-Буд», свідчать дані моніторингового сайту використання публічних коштів Spending.gov.ua.

Нагадаємо, у Миколаєві протягом останніх двох років скоротили 442 штатні одиниці у дитячих садках, де призупинений освітній процес. Наразі таких закладів у місті 27 — вони не можуть працювати через відсутність укриттів.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Освіта

На початку навчального року омбудсман нагадала про штрафи до ₴12 тис. за російську в чатах
Миколаїв отримає ₴449,5 млн освітньої субвенції до кінця року
Одеса увійшла до п’ятірки міст, де навчатиметься найбільше першокурсників
Реклама
Читайте також:
новини
«Спочатку відновлюємо, потім розриваємо», — депутат Прудник запропонував узгоджувати плани ремонтів КП у Миколаєві

Даріна Мельничук
новини
«Водії їдуть за звичкою, а не за ПДР», — у мерії збираються розібратися з дорожніми знаками у Миколаєві

Юлія Лук’яненко
новини
«Роботи не виконуються, тож є час спокійно розібратися», — головний архітектор Миколаєва про мозаїку на «Зорі»

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві перевірять скарги медиків на проблеми із зарплатами після об’єднання лікарень

Альона Коханчук
новини
Депутати міськради Миколаєва з другого разу підтримали звернення щодо законопроєкту про кворум рад

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Одеса увійшла до п’ятірки міст, де навчатиметься найбільше першокурсників
Миколаїв отримає ₴449,5 млн освітньої субвенції до кінця року
На початку навчального року омбудсман нагадала про штрафи до ₴12 тис. за російську в чатах

«Роботи не виконуються, тож є час спокійно розібратися», — головний архітектор Миколаєва про мозаїку на «Зорі»

Росія атакувала одеську ТЕЦ ракетами та дронами — пошкоджене обладнання

7 годин тому

У Миколаєві перевірять скарги медиків на проблеми із зарплатами після об’єднання лікарень

Головне сьогодні