На укриття для дитсадка під Миколаєвом планують витратити ще ₴5,1 млн

Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»

У селі Котляреве Миколаївської області на завершення будівництва укриття для дитсадка «Барвінок». планують витратити ще 5,1 мільйона гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

За технічною документацією, укриття розраховане на 60 людей. У ньому мають облаштувати електропостачання та освітлення, провести воду й каналізацію, встановити пожежну і газову сигналізації та систему відеоспостереження. Також проєкт передбачає встановлення підйомника та дизельного генератора для резервного живлення.

Для генератора окремо облаштують майданчик, після встановлення його мають підключити, налаштувати та заземлити. Також до укриття підведуть зовнішні мережі водопостачання й каналізації та впорядкують територію навколо споруди.

Завершити роботи планують до 11 грудня 2026 року.

Це вже не перша закупівля на будівництво цього укриття. У 2025 році на роботи вже уклали договір на 7,3 мільйона гривень. Наразі усю цю суму сплатили підряднику — компанії «Антарес-Буд», свідчать дані моніторингового сайту використання публічних коштів Spending.gov.ua.

Нагадаємо, у Миколаєві протягом останніх двох років скоротили 442 штатні одиниці у дитячих садках, де призупинений освітній процес. Наразі таких закладів у місті 27 — вони не можуть працювати через відсутність укриттів.