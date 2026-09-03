«У них така ситуація вже багато років», — Сухомлин каже, що ця зима для Миколаєва не буде складнішою за минулу

Один з будинків у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин вважає, що цього року зима для Миколаєва не буде складнішою за попередню, оскільки прифронтові регіони вже кілька років готуються до можливих атак на критичну інфраструктуру.

Про це він сказав в інтерв'ю медіа «Шелтер», пишуть «МикВісті».

Сергій Сухомлин вважає, що прифронтові регіони вже кілька років живуть під загрозою російських атак, тому більше готувалися до можливих проблем зі світлом, теплом та водою.

«Якщо брати, наприклад, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, я не думаю, що вона буде складніша, ніж минула зима. Це прифронтові регіони, у них така ситуація вже багато років. Вони набагато більше готувалися до цього», — сказав Сергій Сухомлин.

Як приклад такої підготовки він навів Суми та Чернігів. У цих містах встановили блочно-модульні котельні та когенераційні установки, а для критичної інфраструктури побудували додатковий захист.

«Навіть знищення сумської ТЕЦ не буде суттєво впливати на забепечення міста теплом», — додав він.

Водночас складнішою зима може виявитися для регіонів, розташованих далі від фронту. На думку Сергія Сухомлина, вони менше готувалися до таких ризиків.

«Набагато складніше ситуація може бути в неприфронтових регіонах, які не так готувалися до цієї зими і в яких велика концентрація теплової когенерації в одному місці чи незахищені такі об'єкти, як водоканали», — додав він.

Нагадаємо, вечері 31 серпня російські війська завдали удару ракетами та дронами по Одеській ТЕЦ. Унаслідок атаки підприємство зазнало руйнувань.

Водночас очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів Херсона за можливості виїхати з міста. За його словами, після чергового удару російських військ по Херсонській ТЕЦ розраховувати на її роботу у звичному режимі цієї зими вже не можна.