 «У них така ситуація вже багато років», — Сухомлин каже, що ця зима для Миколаєва не буде складнішою за минулу

  • четвер

    3 вересня, 2026

  • 22.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 22.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 10:00, 03 вересня, 2026

«У них така ситуація вже багато років», — Сухомлин каже, що ця зима для Миколаєва не буде складнішою за минулу

Один з будинків у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Один з будинків у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин вважає, що цього року зима для Миколаєва не буде складнішою за попередню, оскільки прифронтові регіони вже кілька років готуються до можливих атак на критичну інфраструктуру.

Про це він сказав в інтерв'ю медіа «Шелтер», пишуть «МикВісті».

Сергій Сухомлин вважає, що прифронтові регіони вже кілька років живуть під загрозою російських атак, тому більше готувалися до можливих проблем зі світлом, теплом та водою.

«Якщо брати, наприклад, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, я не думаю, що вона буде складніша, ніж минула зима. Це прифронтові регіони, у них така ситуація вже багато років. Вони набагато більше готувалися до цього», — сказав Сергій Сухомлин.

Як приклад такої підготовки він навів Суми та Чернігів. У цих містах встановили блочно-модульні котельні та когенераційні установки, а для критичної інфраструктури побудували додатковий захист.

«Навіть знищення сумської ТЕЦ не буде суттєво впливати на забепечення міста теплом», — додав він.

Водночас складнішою зима може виявитися для регіонів, розташованих далі від фронту. На думку Сергія Сухомлина, вони менше готувалися до таких ризиків.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Набагато складніше ситуація може бути в неприфронтових регіонах, які не так готувалися до цієї зими і в яких велика концентрація теплової когенерації в одному місці чи незахищені такі об'єкти, як водоканали», — додав він.

Нагадаємо, вечері 31 серпня російські війська завдали удару ракетами та дронами по Одеській ТЕЦ. Унаслідок атаки підприємство зазнало руйнувань.

Водночас очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів Херсона за можливості виїхати з міста. За його словами, після чергового удару російських військ по Херсонській ТЕЦ розраховувати на її роботу у звичному режимі цієї зими вже не можна.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.
Реклама
Читайте також:
новини
У Коблевому хочуть створити меморіальну площу на честь Томаса Кобле

Альона Коханчук
новини
На полицях супермаркетів у Миколаєві помічають дефіцит окремих товарів: деякі майже порожні

Аліса Мелікадамян
новини
Реорганізацію пологового №3 у Миколаєві мають завершити створенням перинатального центру

Альона Коханчук
новини
Водії перетворили Соборну в Миколаєві на парковку: поліція штрафує порушників

Аліна Квітко
новини
Миколаївці скаржаться на стан тротуарної плитки біля зоопарку та просять її оновити

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Через обстріли на Миколаївщині пошкоджена будівля соціального закладу

На полицях супермаркетів у Миколаєві помічають дефіцит окремих товарів: деякі майже порожні

У Коблевому хочуть створити меморіальну площу на честь Томаса Кобле

Удар по багатоповерхівці в Одесі: 17 постраждалих, пошкоджені 20 квартир та 12 автівок