В связи с пандемией коронавируса в мире власти Швейцарии на вершине горы Маттерхорн начали проецировать флаги разных стран и слова поддержки.

Об этом сообщает «360».

Эта вершина — главный символ Швейцарии, именно она изображена на упаковках знаменитого шоколада Toblerone, Она располагается на границе с Италией. Это курортное местечко, которе очень сильно зависит от потока туристов. Из-за пандемии коронавируса в мире оно полностью остановилось, и поэтому власти захотели как-нибудь вдохновить ее жителей.

— Мы хотели дать людям надежду и чувство единства. Так мы демонстрируем солидарность со всеми, кто пострадал от пандемии, и благодарим всех, кто помогает преодолеть этот кризис, - говорится в сообщении Властей Церматта.

В конце марта правительство страны договорилось с художником Джерри Хофштеттером — начиная с 27 числа он каждый день проецирует на склон горы какое-либо изображение. За эти дни там появились надписи «Оставайтесь дома», «Надежда», «Мечтай сейчас — путешествуй позже».

В апреле художник начал проецировать на вершину флаги стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Там появились Италия, Франция, Португалия, Испания и сама Швейцария. Художник отметил, что это делается, чтобы напомнить — все являются частью единого целого. Перед лицом коронавируса все люди едины — на национальном, культурном или политическом уровне.

Напомним, что Министерство здравоохранения Армении заявило о выходе эпидемии коронавируса из-под контроля.

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