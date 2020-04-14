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Бразильскую статую Христа-Искупителя «одели» в медицинскую форму в пасхальное воскресенье в знак солидарности с врачами, которые борются с пандемией COVID-19.
Об этом сообщает агентство AFP.
Вчера, 12 апреля, христиане западного обряда отмечали Пасху. В этот день статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия была «одета» в медицинский халат.
Также статуя была подсвечена изображениями передовых медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса по всему миру. При этом рука Христа-Искупителя была подсвечена слоганом «Оставайся дома» («Fique Em Casa»).
Помимо этого, на Христа-Искупителя были спроецированы изображения флагов стран, пострадавших от пандемии, и слова благодарности медикам на разных языках мира.
Напомним, участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева позвонила фельдшеру из Николаевской области Дмитрию, чтобы поблагодарить его и его коллег за борьбу с распространением коронавирусной болезни.
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Бразильскую статую Христа-Искупителя «одели» в медицинскую форму в пасхальное воскресенье в знак солидарности с врачами, которые борются с пандемией COVID-19.
Об этом сообщает агентство AFP.
Вчера, 12 апреля, христиане западного обряда отмечали Пасху. В этот день статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия была «одета» в медицинский халат.
Также статуя была подсвечена изображениями передовых медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса по всему миру. При этом рука Христа-Искупителя была подсвечена слоганом «Оставайся дома» («Fique Em Casa»).
Помимо этого, на Христа-Искупителя были спроецированы изображения флагов стран, пострадавших от пандемии, и слова благодарности медикам на разных языках мира.
Напомним, участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева позвонила фельдшеру из Николаевской области Дмитрию, чтобы поблагодарить его и его коллег за борьбу с распространением коронавирусной болезни.