С 13 часов 16 апреля до 6:00 утра вторника, 21 апреля, будет действовать специальный режим въезда в столицу.

На основных дорогах, ведущих в Киев, на контрольно-пропускных пунктах, меряют температуру тела водителей и пассажиров, пишет «Радио Свобода».

— Выезд — беспрепятственный, но после измерения температуры. Проверяют авто, в которых трое и более пассажиров, а также автомобили, зарегистрированные за пределами Киева и области. На КПП круглосуточно дежурят сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии и врачи СЭС, — говорится в публикации.

Как сообщалось, Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны — киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.