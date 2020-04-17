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С 13 часов 16 апреля до 6:00 утра вторника, 21 апреля, будет действовать специальный режим въезда в столицу.
На основных дорогах, ведущих в Киев, на контрольно-пропускных пунктах, меряют температуру тела водителей и пассажиров, пишет «Радио Свобода».
— Выезд — беспрепятственный, но после измерения температуры. Проверяют авто, в которых трое и более пассажиров, а также автомобили, зарегистрированные за пределами Киева и области. На КПП круглосуточно дежурят сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии и врачи СЭС, — говорится в публикации.
Как сообщалось, Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны — киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.
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С 13 часов 16 апреля до 6:00 утра вторника, 21 апреля, будет действовать специальный режим въезда в столицу.
На основных дорогах, ведущих в Киев, на контрольно-пропускных пунктах, меряют температуру тела водителей и пассажиров, пишет «Радио Свобода».
— Выезд — беспрепятственный, но после измерения температуры. Проверяют авто, в которых трое и более пассажиров, а также автомобили, зарегистрированные за пределами Киева и области. На КПП круглосуточно дежурят сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии и врачи СЭС, — говорится в публикации.
Как сообщалось, Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны — киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.