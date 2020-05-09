В Беларуси состоялся военный парад по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В параде участвовало более 3 тысячи человек, военная техника и авиация.

Об этом сообщает издание Tut.by.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что «в этом обезумевшем мире найдутся люди, которые осудят за его проведение».

— Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы такж, — заявил Александр Лукашенко.

После выступления президента начался марш, перед трибунами прошлись среди первых расчет барабанщиков Суворовского военного училища, сводный расчет кадетских училищ и специализированных лицеев, курсанты Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. Строем прошлись также женщины-военнослужащие.



После к трибунам подошла механизированная колонная, в ней в том числе бронированные машины, танки и артиллерийские установки.

Воздушный парад открыл вертолет Ми-8. Над зрителями пролетели в том числе Ми-24, Ан-26, Як-130. Высота полета вертолетов — около 200-250 метров.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса.