24 августа, в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, в Николаеве на Соборной площади проходит масштабное мероприятие «Folk-toloka 2021».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Организатором фестиваля выступил Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

В мероприятии участвуют любительские фольклорные, вокальные, инструментальные, хореографические, театральные коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства из разных уголков Николаевщины. По предварительным подсчетам, на толоку съехались больше 120 творческих коллективов и около 50 громад Николаевской области.

Вдоль улицы Соборной от Каштанового сквера до улицы Адмиральской работает ярмарочный городок — творческие коллективы и учреждения области обустроили арт-локации, фотозоны, презентуют произведения декоративно-прикладного искусства и проводят мастер-классы.

Народную ярмарку посетили и представители власти — городской голова Александр Сенкевич, глава облгосадминистрации Виталий Ким, вице-губернаторы Юрий Гранатуров, Александр Трайтли, Георгий Решетилов.

В 12:00 в Каштановом сквере началась концертная программа, в которой участвуют народные коллективы Николаевщины. Также должен состоятся песенный, музыкальный и танцевальный флешмобы, конкурсы на лучший обжиночный оберег Николаевщины и лучшую презентацию аутентичной арт-локации с фотозоной, мастер-классами и национальной кухней.

Кроме того, посетители смогут посоревноваться в конкурсе на лучший украинский наряд, интересные аукционы и получить подарки от спонсоров.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Ткач

Ранее сообщалось, что в Николаеве мероприятия по случаю 30-го Дня Независимости Украины начались с возложения цветов и митинга у памятников Тарасу Шевченко и Вячеславу Черноволу.

Напомним, что в 10:00 на Крещатике в Киеве начался военный парад.