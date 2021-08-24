В Николаеве мероприятия по случаю 30-го Дня Независимости Украины начались с возложения цветов и митинга у памятников Тарасу Шевченко и Вячеславу Черноволу.

Об этом сообщают НикВести.

После этого горожане под звуки оркестра перешли к памятнику Николаю Аркасу.

Далее воле мемориала «Струны памяти» участники марша почтили память погибших участников АТО, а также вручили памятные знаки ветеранам и волонтерам.

В ближайшее время начнется марш вышиванок.

Мероприятия проходят при участии главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима и городского головы Александра Сенкевича.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.