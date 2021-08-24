В Николаеве мероприятия по случаю 30-го Дня Независимости Украины начались с возложения цветов и митинга у памятников Тарасу Шевченко и Вячеславу Черноволу.
Об этом сообщают НикВести.
После этого горожане под звуки оркестра перешли к памятнику Николаю Аркасу.
Далее воле мемориала «Струны памяти» участники марша почтили память погибших участников АТО, а также вручили памятные знаки ветеранам и волонтерам.
В ближайшее время начнется марш вышиванок.
Мероприятия проходят при участии главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима и городского головы Александра Сенкевича.
В 10:00 на Крещатике начался военный парад.
|
Инфекционная больница: пора прекратить распри!Анатолий Дюмин
|
Про політичні (не політичні) переслідуванняСтанислав Мартиросов
В Николаеве мероприятия по случаю 30-го Дня Независимости Украины начались с возложения цветов и митинга у памятников Тарасу Шевченко и Вячеславу Черноволу.
Об этом сообщают НикВести.
После этого горожане под звуки оркестра перешли к памятнику Николаю Аркасу.
Далее воле мемориала «Струны памяти» участники марша почтили память погибших участников АТО, а также вручили памятные знаки ветеранам и волонтерам.
В ближайшее время начнется марш вышиванок.
Мероприятия проходят при участии главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима и городского головы Александра Сенкевича.
В 10:00 на Крещатике начался военный парад.