24 августа на набережной пляжа «‎Ланжерон» в Одессе в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины, прошел военно-морской парад.

Об этом сообщают НикВести.

На параде военные продемонстрировали прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств ВМС, пролет морской авиации и Воздушных Сил ВС Украины, катеров Государственной пограничной службы Украины и морской поисково-спасательной службы.

Всего участие в параде взяло несколько десятков единиц техники и около сотни военнослужащих.

Также перед на параде прошли корабли членов-стран НАТО, в частности судна Италии, Болгарии, Румынии и Грузии.

В конце демонстрации вышли в море и яхты Одесской областной федерации парусного спорта.

Стоит отметить, чтобы посмотреть парад, люди занимали место на набережной Одессы с самого утра.

После парада, Военно-морские силы Украины на причале Морского вокзала провели выставку техники и кораблей-участников мероприятия.

Фоторепортаж

Напомним, 24 августа, в Коблево Николаевской области прошел морской парад ко Дню Независимости Украины.