В четверг, 7 октября, на смотровой площадке возле археологического городища «Дикий Сад» открыли барельеф «Киммерийский всадник».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Барельеф установили в рамках «Общественного бюджета на 2020-2021 годы». Автором проекта-победителя конкурса является студентка четвертого курса ННУ им. В. А. Сухомлинского Наталья Бурякова. Наталья рассказала, что идея создать скульптуру появилась у нее около года назад.

–– Главной задачей было привлечь внимание горожан к такому культурному и историческому объекту как «Дикий Сад». Проект согласовывался с археологами и историками. Идею поддержали многие горожане, –– сказала Наталья Бурякова.

Согласно тендерной документации, стоимость проекта составила 300 тысяч гривен. По словам автора идеи, на реализацию скульптуры ушло 296 тысяч гривен.

Эскиз скульптуры и саму работу выполнила скульптор Наталья Макаева. Скульптур отметила, что на реализацию идеи она потратила два месяца.

–– Эскиз я создала самостоятельно, единственным условием авторов было то, что на скульптуре должны быть изображены вещи, которые нашли в свое время при раскопках в городище «Дикий Сад», –– рассказала Наталья Макаева.

Высота барельефа составляет 1,7 метра. С одной стороны скульптуры изображен всадник на лошади с копьем в руках, а на второй два киммерийца.

Руководитель раскопок в «Диком Саду», археолог Кирилл Горбенко рассказал предысторию создания скульптуры.

–– В 2017 году, уже покойный известный николаевский археолог и скифолог Юрий Гребенников отметил, что городище «Дикий Сад» был в эпоху киммерийцев центром всадничества. Тут массово делались детали для конской упряжи, ведь это был кочевный народ. И при раскопках мы нашли многие подтверждения тому, например наносник лошадинный в виде восьмерки-образной пластины. Таких наносников в Евразии известны всего четыре вида, два из которых –– в Украине, –– подчеркнул Кирилл Горбенко.

На открытие барельефа пришли начальник Управления культуры и охраны культурного наследия городского совета Юрий Любаров, советник городского головы Денис Барашковский, вице-мэр Николаева Виталий Луков, а также несколько десятков горожан.

Заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что развитие археологического городища «Дикий Сад» зависит не только от местной власти, но и активных горожан.

–– Все зависит от того, насколько мы будем вместе активным в этом направлении. Мнение тех, кто принимает решения по городищу, сильно зависит от мнения общественности. Для того, чтобы массово привлечь внимание к инвестированию, нужно об этом говорить и писать во всех соцсетях. К сожалению, я сейчас даже не могу сказать, отведен ли земельный участок для создания музея под открытым небом. И не могу пообещать, что это произойдет скоро, –– резюмировал Виталий Луков.

Фоторепортаж

Автор проекта - студентка ННУ им. В. А. Сухомлинского Наталья Бурякова

начальник Управления культуры и охраны культурного наследия городского совета Юрий Любаров

вице-мэр Николаева Виталий Луков

Руководитель раскопок в «Диком Саду», археолог Кирилл Горбенко

советник Николаевского городского головы Денис Барашковский

Первая слева от памятника - скульптор Наталья Макаева

Напомним, вице-мэр Сергей Коренев рассказал, что возле городища «Дикий Сад» в этом году начнут реализацию трех проектов, которые объединят в единую концепцию. Он отметил, что предусмотрены средства по программе «Общественный бюджет» на проект «Киммерийский всадник» и «Аллея национальных диаспор». Еще один проект, строительство сквера, предлагают в мэрии.