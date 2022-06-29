В Николаеве продолжается спасательная операция в пятиэтажном доме, куда утром попала российская ракета. Количество погибших возросло до четырех человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, что утром 29 июня в 06:25 боеприпас попал в пятиэтажный жилой дом в одном из районов города. Разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.

Сейчас на месте работают спастели, бригады скорой медицинской помощи, экипажи патрульной полиции, аварийные бригады «Николаевоблэнерго», «Николаевгаз». Дополнительно на месте пострадавшим жителям оказывают помощь волонтеры Общества Красный Крест Украины Николаевской области.

Сейчас известно о 4 погибших. Подразделениями ГСЧС спасен еще один житель дома и двое эвакуированы. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения или им оказана помощь на месте. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина задействовала все международные рычаги, привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм из-за ударов по гражданским объектам, в том числе в Очакове.