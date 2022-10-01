По предварительным данным, в результате утренних обстрелов одного из районов Николаева 1 октября ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное.
Отмечается, что около 04:03 город снова был массирован обстрелян ракетами типа С-300. Есть многочисленные разрушения жилых домов.
Многочисленные повреждения получили частные и двухэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Как сообщалось, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна.
По предварительным данным, в результате утренних обстрелов одного из районов Николаева 1 октября ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное.
Отмечается, что около 04:03 город снова был массирован обстрелян ракетами типа С-300. Есть многочисленные разрушения жилых домов.
Многочисленные повреждения получили частные и двухэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Как сообщалось, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна.