Около полуночи 1 ноября войска РФ обстреляли Николаев, в частности, попали в жилые дома и лицей.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Оккупанты обстреляли город из систем С-300 . Попадания зафиксированы в центре города по жилым кварталам. После обстрела в одной из локаций произошел пожар. Известно об одной погибшей женщине.

Россияне также попали в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса — прим.). Данное здание включено в государственный список недвижимых памятников архитектуры местного значения, как дом школы, где учился Виктор Хоменко, юный разведчик, участник подпольной организации «Николаевский центр» времен Второй мировой войны, и как дом Мариинской гимназии, построенный в 1892 году по проекту архитектора Евгения Штукенберга.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин