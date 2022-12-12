На днях на острове Галиндез, где расположена украинская станция «Академик Вернадский», вылупился первый птенец субантарктического пингвина.

После на острове начался настоящий пингви-бум, малыши постоянно появляются на свет, сообщили на станции.

«Надеемся, эти милые кадры от биолога 27 УАЭ Сергея Глотова позволят вам немного отвлечься от нашей нынешней сложной реальности. Помните, что жизнь продолжается и наша Победа уже совсем близко. Благодарим каждого защитника и защитницу Украины, что и дальше можем выполнять нашу антарктическую миссию и делиться ее прекрасными моментами», — отметили полярники.

Первого птенца, как и первые яйца, нашли биологи Марта Дзиндра и сисадмин Владимир Хомко. Так что вопросов с выбором имени точно не было, хотя сразу на вид определить пол малыша невозможно.

Субантарктические пингвины – это самый распространенный вид на острове. Первый месяц малыши будут оставаться в гнездах, их будут по очереди греть, защищать и кормить родители. Потом детеныши начнут объединяться в ясли, чтобы уже и мама, и папаша могли одновременно ходить за крилем в океан. Также где-то через месяц будет происходить процесс линьки: серый пушок птенцов будет меняться на привычные черно-белые перья.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Ранее сообщалось, что на украинской станции в Антарктиде намело столько снега, что пингвины ходят по крыше.