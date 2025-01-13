Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь з Миколаївської області отримала кошти на реалізацію проєктів з відновлення громад, які постраждали під час війни. Десять команд школярів змагались за грантові кошти, найкращі пʼять отримали фінансування — 5 тисяч доларів.

Презентація проєктів відбулася 12 січня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Влітку 100 активних підлітків з Миколаївщини взяли участь в освітній програмі UActive від благодійного фонду savED. Протягом 15 тижнів вони опрацьовували ідеї проєктів для власних громад з менторами та вчителями, щоб презентувати їх журі.

Лідерка програми UActive Христина Кащук зазначила, що програма націлена на розвиток підлітків з прифронтових та віддалених селищ.

«Програма розвиває у молодих людях навички критичного мислення, дизайну, проєктного менеджменту та розуміння розвитку своїх громад», — каже Христина Кащук.

Керівниця програми UActive від благодійного фонду savED Христина Кащук. Фото: «МикВісті»

Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад розповіла, що за два роки програми UActive підлітки отримали 168 тисяч доларів на створення власних проєктів.

«Поки триває війна, і поки немає можливості робити велику відбудову, ми робимо такі проміжні речі. Робимо школи в будинках культури, ставимо модульні школи, ремонтуємо укриття та залучаємо підлітків до відновлення», — сказала Анна Новосад.

Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад. Фото: «МикВісті»

Школярі з області розробили ідеї створення молодіжних просторів, спортивних майданчиків, медіапростору, шкільної кіностудії, Алеї пам'яті полеглим захисникам російсько-української війни та різноманітних зон відпочинку.

Співініціювала програму UActive американська неурядова організація «Spirit of America» разом з благодійним фондом «Разом для України». У результаті 25 тисяч доларів розділили навчальні заклади Новокиївки, Червоної Долини, Лоцкиного, Пересадівки та Антонівки.

Фоторепортаж

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Регіональний менеджер Spirit of America Грант Пілер. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Молодь Миколаївщини презентувала проєкти з відновлення громад. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 489 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,87 мільярда гривень.