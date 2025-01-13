Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах
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- Даріна Мельничук
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14:22, 13 січня, 2025
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Молодь з Миколаївської області отримала кошти на реалізацію проєктів з відновлення громад, які постраждали під час війни. Десять команд школярів змагались за грантові кошти, найкращі пʼять отримали фінансування — 5 тисяч доларів.
Презентація проєктів відбулася 12 січня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».
Влітку 100 активних підлітків з Миколаївщини взяли участь в освітній програмі UActive від благодійного фонду savED. Протягом 15 тижнів вони опрацьовували ідеї проєктів для власних громад з менторами та вчителями, щоб презентувати їх журі.
Лідерка програми UActive Христина Кащук зазначила, що програма націлена на розвиток підлітків з прифронтових та віддалених селищ.
«Програма розвиває у молодих людях навички критичного мислення, дизайну, проєктного менеджменту та розуміння розвитку своїх громад», — каже Христина Кащук.
Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад розповіла, що за два роки програми UActive підлітки отримали 168 тисяч доларів на створення власних проєктів.
«Поки триває війна, і поки немає можливості робити велику відбудову, ми робимо такі проміжні речі. Робимо школи в будинках культури, ставимо модульні школи, ремонтуємо укриття та залучаємо підлітків до відновлення», — сказала Анна Новосад.
Школярі з області розробили ідеї створення молодіжних просторів, спортивних майданчиків, медіапростору, шкільної кіностудії, Алеї пам'яті полеглим захисникам російсько-української війни та різноманітних зон відпочинку.
Співініціювала програму UActive американська неурядова організація «Spirit of America» разом з благодійним фондом «Разом для України». У результаті 25 тисяч доларів розділили навчальні заклади Новокиївки, Червоної Долини, Лоцкиного, Пересадівки та Антонівки.
Фоторепортаж
Нагадаємо, в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 489 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,87 мільярда гривень.
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