  • неділя

    6 квітня, 2025

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 квітня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зруйновано три приватних будинки: комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки 5 квітня. Фото: МикВістіУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки 5 квітня. Фото: МикВісті

Внаслідок нічної атаки по Миколаєву зруйновано три приватні житлові будинки. На місцях прильотів із самого ранку працюють комунальні служби.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як відомо, вчора, 5 квітня, Миколаїв зазнав удару дронами Shahed 131/136. Внаслідок цього ще понад 30 будівель зазнали пошкоджень.

До ліквідації наслідків залучено бригади підприємств «ЕЛУ автодоріг», «Парки», «Миколаївкомунтранс», «Пілот» та районна адміністрація.

— З огляду на погіршення погоди, ми додатково залучили працівників інших підприємств, аби якнайшвидше накрити дахи, забити вікна та навести лад на подвір’ях. Я вдячний кожному, хто сьогодні вийшов працювати та допомагає! – повідомив Олександр Сєнкевич.

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі біля зруйнованих домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі олядають руйнування свої домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: працюють пожежники. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: комунальники допомагають ліквідувати наслідки руйнувань. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі олядають руйнування своїх домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі біля зруйнованих домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі біля своїх зруйнованих домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня:  собаки в дворі під час атаки були на привʼязі. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі біля своїх зруйнованих домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: жінка в своєму домі. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі біля своїх зруйнованих домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі біля своїх зруйнованих домівок. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: тут перебували собаки під час ворожої атаки. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: вибиті вікна та пошкоджені стіни через російську атаку. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: собака в одному з домогосподарств, яке постраждало через атаку РФ. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: зруйноване подвірʼя в одному с приватнихсекторів міста. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцева жителька біля пошкодежних воріт свого будинку.Фото: МикВісті
Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВісті

Крім самого міста, атак зазнали і громади Миколаївського району. Учора, 5 квітня, російські дрони типу FPV чотири рази атакували Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Ще один дрон вдарив по акваторії Очаківської громади також без постраждалих.

Останні новини про: Війна в Україні

23 жителя Херсону отримають компенсацію за зруйноване житло
Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 75 людей
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області

Аліна Квітко
новини

Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків

Аліна Квітко
новини

«Все треба робити своєчасно», — голова депкомісії про вирішення проблем, які знайшли омбудсмени в закладах освіти Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини

«Стоять в черзі, щоб піднятися до дому»: у Миколаєві мешканці будинку медиків скаржаться на несправний ліфт

Світлана Іванченко
новини

Декларації: скільки заробляють заступники мера Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 75 людей
Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків
23 жителя Херсону отримають компенсацію за зруйноване житло

Нетверезий водій врізався в дерево на Миколаївщині: постраждали троє пасажирів

Буданов про акції на підтримку полонених: «Вони шкодять, але я розумію людей»

6 годин тому

6 квітня — День жалоби: Миколаїв вшановує загиблих через атакі РФ у Кривому Розі

Головне сьогодні