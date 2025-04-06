Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків
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- Аліна Квітко
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8:13, 06 квітня, 2025
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У ніч на 6 квітня російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в одному з мікрорайонів міста спалахнули дві пожежі у приватному секторі.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.
У приватному секторі спалахнули дві пожежі. Один будинок загорівся, в ньому нікого не було — вогонь охопив 30 квадратних метрів. В іншому випадку зайнялася газова мережа біля оселі. Рятувальники обидві пожежі загасили.
Унаслідок атаки постраждали четверо людей: жінки 49, 67 і 72 років та 57-річний чоловік. Усі отримали незначні поранення й лікуватимуться амбулаторно.
Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.
Крім самого міста, атак зазнали і громади Миколаївського району. Учора, 5 квітня, російські дрони типу FPV чотири рази атакували Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Ще один дрон вдарив по акваторії Очаківської громади також без постраждалих.
Раніше повідомлялось, що 4 квітня російські війська завдали удару по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.
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