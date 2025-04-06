Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків

Пошкоджені житлові будинки в одному приватних секторів Миколаєва, через атаку російську атаку дронами міста, 5 квітня. Фото: МикВісті

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в одному з мікрорайонів міста спалахнули дві пожежі у приватному секторі.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

У приватному секторі спалахнули дві пожежі. Один будинок загорівся, в ньому нікого не було — вогонь охопив 30 квадратних метрів. В іншому випадку зайнялася газова мережа біля оселі. Рятувальники обидві пожежі загасили.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей: жінки 49, 67 і 72 років та 57-річний чоловік. Усі отримали незначні поранення й лікуватимуться амбулаторно.

Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.

Крім самого міста, атак зазнали і громади Миколаївського району. Учора, 5 квітня, російські дрони типу FPV чотири рази атакували Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Ще один дрон вдарив по акваторії Очаківської громади також без постраждалих.

В однму з будинків в приватному секторі Миколаєва вибито вікна, пошкоджений дах Фото: МикВісті

Уламки від дронової атаки Миколаєва, 5 квітня. Фото: МикВісті

Пошкоджені житлові будинки в одному приватних секторів Миколаєва. Фото: МикВісті

Зруйнований паркан, розтрощені вікна та дах в одному з будинків Миколаєва, через атаку РФ 5 квітня Фото: МикВісті

Пошкоджені житлові будинки в одному приватних секторів Миколаєва, через атаку російську атаку дронами, 5 квітня. Фото: МикВісті