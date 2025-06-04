Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

У середу, 4 червня, завершився традиційний відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років.

Урочисте нагородження переможців і призерів відбулося на тенісних кортах Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

У турнірі взяли участь 35 тенісистів із Миколаєва та Одеси. За словами організаторів, мета змагань — популяризація тенісу серед молоді, залучення нових спортсменів до тренувань і формування збірних команд для участі в національних чемпіонатах.

Старша тренерка Вікторія Щербань зазначила, що цей чемпіонат став головним турніром сезону.

— Ми провели головний обласний чемпіонат — це найважливіший турнір для нашої області. Майже всі діти, які мали можливість, взяли участь. Дещо завадило продовження навчального року до 6 червня, тому частина дітей перебувала на заняттях. Ми регулярно проводимо змагання — це передбачено програмою нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Дуже раді, що діти приходять займатися. Відчувається, що Миколаїв поступово наповнюється життям, — розповіла Вікторія Щербань.

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Призери у шести вікових категоріях:

Дівчата до 18 років:

1 місце — Малицька Анна (Миколаїв);

2 місце — Коваленко Катерина (Миколаїв);

3 місце — Сутула Олеся (Миколаїв).

Дівчата до 12 років:

1 місце — Усенок Анастасія (Одеса);

2 місце — Подоленчук Вікторія (Одеса);

3 місце — Антюхова Ніколь (Одеса).

Дівчата до 10 років:

1 місце — Подоленчук Єва (Одеса);

2 місце — Білостоцька Марія (Миколаїв);

3 місце — Заворотнюк Мирослава (Миколаїв).

Юнаки до 16 років:

1 місце — Анищенко Євген (Миколаїв);

2 місце — Медведєв Артем (Миколаїв);

3 місце — Кривда Максим.

Юнаки до 12 років:

1 місце — Коровайло Максим (Миколаїв);

2 місце — Малюта Кирил (Одеса);

3 місце — Васильєв Іван (Миколаїв).

Переможці та призери отримали грамоти, медалі, кубки, а також солодкі подарунки й заохочувальні призи.

Організаторами турніру виступили: відокремлений підрозділ Федерації тенісу України в Миколаївській області, управління з питань молоді і спорту Миколаївської обласної військової адміністрації та Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа (відділення тенісу).

Фоторепортаж

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Директор Миколаївської обласної КК ДЮСШ Марк Коноваленко. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Вознесенську відбулися обласні змагання з настільного тенісу. Переможці увійшли до складу регіональної збірної, яка представлятиме Миколаївщину на Чемпіонаті України.