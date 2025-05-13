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У Вознесенську визначили тенісистів, які представлятимуть область на Чемпіонаті України

У Вознесенську відбулися обласні змагання з настільного тенісу. Переможці увійшли до складу регіональної збірної, яка представлятиме Миколаївщину на Чемпіонаті України.

Як повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради, турнір пройшов 10 травня в залі настільного тенісу місцевої ДЮСШ. У змаганнях взяли участь 25 спортсменів із Вознесенська, Миколаєва та Первомайська.

Учасники обласного змагання з настільного тенісу. Фото: Вознесенська міська радаУчасники обласного змагання з настільного тенісу. Фото: Вознесенська міська рада
Учасники обласного змагання з настільного тенісу. Фото: Вознесенська міська радаУчасники обласного змагання з настільного тенісу. Фото: Вознесенська міська рада
Учасники обласного змагання з настільного тенісу. Фото: Вознесенська міська радаУчасники обласного змагання з настільного тенісу. Фото: Вознесенська міська рада

Серед дівчат перше місце виборола Кіра Стрижикова, другою стала Олександра Білоус, а бронзу здобула Анна Закаблукова.

У категорії хлопців найсильнішим виявився Ярослав Юрик, срібним призером став Ігор Ковальчук, а третє місце посів Ігор Іщенко.

Раніше повідомлялось, що миколаївська спортсменка Ірина Шинкарьова отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з настільного тенісу.

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