У Вознесенську визначили тенісистів, які представлятимуть область на Чемпіонаті України
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- Світлана Іванченко
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22:57, 13 травня, 2025
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У Вознесенську відбулися обласні змагання з настільного тенісу. Переможці увійшли до складу регіональної збірної, яка представлятиме Миколаївщину на Чемпіонаті України.
Як повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради, турнір пройшов 10 травня в залі настільного тенісу місцевої ДЮСШ. У змаганнях взяли участь 25 спортсменів із Вознесенська, Миколаєва та Первомайська.
Серед дівчат перше місце виборола Кіра Стрижикова, другою стала Олександра Білоус, а бронзу здобула Анна Закаблукова.
У категорії хлопців найсильнішим виявився Ярослав Юрик, срібним призером став Ігор Ковальчук, а третє місце посів Ігор Іщенко.
Раніше повідомлялось, що миколаївська спортсменка Ірина Шинкарьова отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з настільного тенісу.
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