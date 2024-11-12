Миколаївська тенісистка Шинкарьова отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу»

Миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael Loveder

Миколаївська спортсменка Ірина Шинкарьова отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з настільного тенісу.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що відповідний наказ № 7059 Міністерство молоді та спорту України підписало 11 листопада 2024 року.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх у Парижі, які тривали з 28 серпня по 8 вересня 2024 року, тенісистка Ірина Шинкарьова здобула бронзову медаль виступивши у парі з львівським спортсменом у класі XD17.

Які результати показали миколаївські спортсмени на Паралімпіаді в Парижі?

Загалом, на Паралімпійських іграх у Парижі, Миколаївську область представили 9 спортсменів. За результатами Паралімпіади-2024 вони здобули загалом 8 медалей.

Дві золоті медалі завоював 30-річний Ігор Цвєтов. Параатлет фінішував першим у змаганнях з бігу на 100 та 200 метрів у класі Т35. Три бронзи для України здобула Анна Гонтар: у плаванні на 50 метрів вільним стилем, на 100 метрів брасом та в естафеті 4х50 метрів.

Ще дві бронзи з плавання отримав миколаївець Сергій Паламарчук у 50 метрах на спині та 200 метрах вільним стилем.