Паралімпіада-2024: миколаївська тенісистка Шинкарьова та львівський тенісист Дідух завоювали «бронзу»
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- Анна Гакман
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12:19, 31 серпня, 2024
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Миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух завоювали «бронзу» в парному турнірі (клас XD17) на Іграх у Парижі.
Про це пише кореспондент «НикВести».
Результати гри:
1/8 фіналу – Україна–Франція 3:0 (11:6, 11:5, 11:7)
1/4 фіналу – Україна-Бразилія 3:0 (11:7, 11:4, 11:9)
1/2 фіналу – Китай-Україна 3:2 (9:11, 9:11,11:9, 11:6, 12:10)
Українські парні тенісисти змагалися за вихід у фінал проти китайського дуету Чжао Шуая та Мао Цзіндянь, які на турнірі були посіяні під четвертим номером.
Зазначимо, що це дев'ята медаль Україні на Паралімпійських іграх-2024.
Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.