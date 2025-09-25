Параплавець з Миколаєва виборов «бронзу» на Чемпіонаті світу

Миколаївський спортсмени з паралімпійського плавання Сергій Паламарчук. Фото: Миколаївська ОВА

Параплавець з Миколаєва Сергій Паламарчук здобув третє місце на Чемпіонаті світу. Змагання пройшли у середу, 24 вересня, у Сінгапурі.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Майстер спорту України міжнародного класу Сергій Паламарчук виборов бронзову медаль на дистанції 50 метрів на спині.

«Також миколаївський спортсмен, Дмитро Василенко, посів сьоме місце на дистанції 100 метрів вільним стилем. А миколаївська плавчиня Ангеліна Мальцева фінішувала восьмою на дистанції 50 метрів на спині», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це четверта нагорода чемпіонату світу з параплавання для представників Миколаївщини. У перші два дні чемпіонату світу представниця Миколаївської області Анна Гонтар здобула три нагороди.