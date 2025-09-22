Миколаївська плавчиня Гонтар стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу

Плавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсменка з Миколаївщини Анна Гонтар виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з параплавання, який триває з 21 до 27 вересня у Сінгапурі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У перший день змагань Анна Гонтар посіла третє місце на дистанції 100 метрів на спині.

До складу національної збірної України з параплавання також входять ще троє спортсменів з Миколаївщини: Сергій Паламарчук, Дмитро Василенко та Ангеліна Мальцева. Загалом у чемпіонаті беруть участь 580 атлетів із 75 країн.

Нагадаємо, легкоатлет з Миколаєва Ігор Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики, який пройде в Індії.