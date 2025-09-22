Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  понеділок

    22 вересня, 2025

    Миколаїв

  • 22 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 19° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська плавчиня Гонтар стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу

Плавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Фото: Миколаївська ОВАПлавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсменка з Миколаївщини Анна Гонтар виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з параплавання, який триває з 21 до 27 вересня у Сінгапурі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У перший день змагань Анна Гонтар посіла третє місце на дистанції 100 метрів на спині.

До складу національної збірної України з параплавання також входять ще троє спортсменів з Миколаївщини: Сергій Паламарчук, Дмитро Василенко та Ангеліна Мальцева. Загалом у чемпіонаті беруть участь 580 атлетів із 75 країн.

Плавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Фото: Миколаївська ОВАПлавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Фото: Миколаївська ОВА
Плавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Фото: Миколаївська ОВАПлавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, легкоатлет з Миколаєва Ігор Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики, який пройде в Індії.

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

