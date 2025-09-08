Миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики

Ігор Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики. Фото: Миколаївська міська рада

Легкоатлет з Миколаєва Ігор Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики, який пройде в Індії.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Ігор Цвєтов — чотириразовим чемпіоном Паралімпійських ігор та чемпіоном світу 2019 року. Він буде представляти Миколаїв і Україну на змаганнях у місті Нью-Делі.

Змагання відбуватимуться з 22 вересня до 6 жовтня серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, розумового і фізичного розвитку.

Нагадаємо, Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.

