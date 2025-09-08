Миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики
- Даріна Мельничук
17:10, 08 вересня, 2025
Легкоатлет з Миколаєва Ігор Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики, який пройде в Індії.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Ігор Цвєтов — чотириразовим чемпіоном Паралімпійських ігор та чемпіоном світу 2019 року. Він буде представляти Миколаїв і Україну на змаганнях у місті Нью-Делі.
Змагання відбуватимуться з 22 вересня до 6 жовтня серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, розумового і фізичного розвитку.
Нагадаємо, Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.
Раніше повідомлялось, що спортсмени з Миколаївщини стали переможцями чемпіонату світу з фехтування на візках, який триває у місті Іксан (Республіка Корея).
