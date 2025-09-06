Миколаївські параспортсмени здобули золото на чемпіонаті світу з фехтування

Миколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени з Миколаївщини стали переможцями чемпіонату світу з фехтування на візках, який триває у місті Іксан (Республіка Корея).

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що 5 вересня чоловіча збірна України з фехтування на шпагах виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на колісних кріслах.

У складі команди виступили двоє миколаївських параспортсменів — Олег Науменко та Олексій Закусилов. Разом із ними золото для України здобули також Артем Манько та Едуард Куденко.

Загалом за чотири дні чемпіонату українська збірна виборола п’ять нагород: одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

Миколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА

