Миколаївські параспортсмени здобули золото на чемпіонаті світу з фехтування

Миколаївські параспортсмени вибороли золото на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени з Миколаївщини стали переможцями чемпіонату світу з фехтування на візках, який триває у місті Іксан (Республіка Корея).

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що 5 вересня чоловіча збірна України з фехтування на шпагах виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на колісних кріслах.

У складі команди виступили двоє миколаївських параспортсменів — Олег Науменко та Олексій Закусилов. Разом із ними золото для України здобули також Артем Манько та Едуард Куденко.

Загалом за чотири дні чемпіонату українська збірна виборола п’ять нагород: одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

Миколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські параспортсмени на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних.

Читайте також:

новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
