Миколаївські параатлети отримали звання «Заслужений майстер спорту України»

Двом миколаївським параатлетам присвоїли почесні звання «Заслужений майстер спорту України».

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України №6955 від 29 жовтня 2025 року, це звання отримали Сергій Паламарчук та Дмитро Серьоженко — провідні спортсмени Миколаєва, які неодноразово представляли Україну на міжнародній арені.

Сергій Паламарчук — чотириразовий бронзовий призер чемпіонатів світу з параплавання (2015, 2023, 2025 років), триразовий бронзовий медаліст XV Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та дворазовий бронзовий призер XVII Паралімпійських ігор у Парижі. Його тренують Микола Ільїн та Геннадій Вдовиченко.

Дмитро Серьоженко — дворазовий чемпіон світу з фехтування на візках (2019, 2021 років), срібний призер чемпіонату світу 2025 року та учасник XVII Паралімпійських ігор у Парижі. Його наставниками є Геннадій Яновський, Володимир Христик і Олександр Дорошин.

Нагадаємо, Заслужений майстер спорту України Ігор Цвєтов з Миколаївщини поповнив скарбничку збірної бронзовою нагородою на чемпіонаті світу з пара легкої атлетики, що триває у Нью-Делі (Індія).