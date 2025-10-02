  • четвер

Клуб

Спортсмен із Миколаївщини виборов «бронзу» на чемпіонаті світу з параатлетики

Спортсмен із Миколаївщини виборов «бронзу» на чемпіонаті світу з параатлетики. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмен із Миколаївщини виборов «бронзу» на чемпіонаті світу з параатлетики. Фото: Миколаївська ОВА

Заслужений майстер спорту України Ігор Цвєтов з Миколаївщини поповнив скарбничку збірної бронзовою нагородою на чемпіонаті світу з пара легкої атлетики, що триває у Нью-Делі (Індія).

Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Змагання зібрали понад 1300 атлетів із 107 країн. У бігу на 200 метрів у класі Т35 Цвєтов фінішував третім. Це його перший міжнародний старт після Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

Зазначається, що попереду спортсмена чекає ще одна ключова дистанція — 100 метрів, де він є чинним паралімпійським чемпіоном.

Раніше повідомлялось, що параплавець з Миколаєва Сергій Паламарчук здобув третє місце на Чемпіонаті світу. Змагання пройшли у середу, 24 вересня, у Сінгапурі.

