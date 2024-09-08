Миколаївський плавець Паламарчук здобув другу бронзу Паралімпіади в Парижі
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- Марія Хаміцевич
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9:38, 08 вересня, 2024
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Миколаївець Сергій Паламарчук став бронзовим призером Паралімпіади в Парижі у плаванні на дистанції 200 метрів у вільному стилі (клас S3).
Про це 7 вересня повідомило Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Слід зазначити, що для Сергія Паламарчука це вже друга бронза XVII Паралімпійських Ігор у Парижі.
Він здобув пʼяту бронзову медаль Паралімпіади у карʼєрі та другу — за вісім років з його виступів у Ріо-2016.
Нагадаємо, миколаївський легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.