|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:25
|Заход солнца:
|17:42
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.6 грн
|25 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.94 грн
Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в среду планирует продолжить рассмотрение поправок во втором чтении законопроекта №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня парламента.
Накануне Рада остановилась на 2301-й правке из 4018-и законопроекта.
В повестке дня, как и накануне, - проект президентского закона №2621 о внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.
К рассмотрению запланирован и вопрос ратификации соглашения - с Данией об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине. Программа Danida Business Finance (DBF) реализуется правительством Дании в рамках сотрудничества в целях развития и предусматривает предоставление беспроцентных займов. Документ направлен на привлечение инвестиций для реализации устойчивых инфраструктурных проектов в Украине за счет финансирования датской стороной на льготных условиях.
Кроме того, ожидается рассмотрение проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", а также - о проведении парламентских слушаний на тему: "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" 3 июня и на тему: "Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине" 20 мая.
Добавим, сегодня, 4 марта, во второй половине дня ожидается внеочередное заседание ВР, на котором рассмотрят вопрос кадровых изменений в Кабинете министров.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в среду планирует продолжить рассмотрение поправок во втором чтении законопроекта №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня парламента.
Накануне Рада остановилась на 2301-й правке из 4018-и законопроекта.
В повестке дня, как и накануне, - проект президентского закона №2621 о внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.
К рассмотрению запланирован и вопрос ратификации соглашения - с Данией об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине. Программа Danida Business Finance (DBF) реализуется правительством Дании в рамках сотрудничества в целях развития и предусматривает предоставление беспроцентных займов. Документ направлен на привлечение инвестиций для реализации устойчивых инфраструктурных проектов в Украине за счет финансирования датской стороной на льготных условиях.
Кроме того, ожидается рассмотрение проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", а также - о проведении парламентских слушаний на тему: "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" 3 июня и на тему: "Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине" 20 мая.
Добавим, сегодня, 4 марта, во второй половине дня ожидается внеочередное заседание ВР, на котором рассмотрят вопрос кадровых изменений в Кабинете министров.