Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в среду планирует продолжить рассмотрение поправок во втором чтении законопроекта №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня парламента.

Накануне Рада остановилась на 2301-й правке из 4018-и законопроекта.

В повестке дня, как и накануне, - проект президентского закона №2621 о внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

К рассмотрению запланирован и вопрос ратификации соглашения - с Данией об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине. Программа Danida Business Finance (DBF) реализуется правительством Дании в рамках сотрудничества в целях развития и предусматривает предоставление беспроцентных займов. Документ направлен на привлечение инвестиций для реализации устойчивых инфраструктурных проектов в Украине за счет финансирования датской стороной на льготных условиях.

Кроме того, ожидается рассмотрение проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", а также - о проведении парламентских слушаний на тему: "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" 3 июня и на тему: "Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине" 20 мая.

Добавим, сегодня, 4 марта, во второй половине дня ожидается внеочередное заседание ВР, на котором рассмотрят вопрос кадровых изменений в Кабинете министров.