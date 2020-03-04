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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции».
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
— Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона, - указано в пояснительной записке к проекту закона.
Ранее ВР поддержала за основу и в целом законопроект №0021 «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции». За проект закона проголосовали 324 нардепа.
Напомним, в Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину порядка 12 миллиардов долларов.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции».
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
— Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона, - указано в пояснительной записке к проекту закона.
Ранее ВР поддержала за основу и в целом законопроект №0021 «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции». За проект закона проголосовали 324 нардепа.
Напомним, в Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину порядка 12 миллиардов долларов.