Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции».

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

— Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона, - указано в пояснительной записке к проекту закона.

Ранее ВР поддержала за основу и в целом законопроект №0021 «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции». За проект закона проголосовали 324 нардепа.

Напомним, в Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину порядка 12 миллиардов долларов.