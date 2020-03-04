Депутатская комиссия по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, вынесет на рассмотрение сессии вопрос касательно запрета строительства мини-гидроэлектростанции на Софиевском водохранилище в Новобугском раойне.

Об этом стало известно сегодня 4 марта, на заседании комиссии, сообщают НикВести.

Глава Новобугского райсовета Виталий Гаркавенко рассказал, что Новобугское управление водного хозяйства заключило договор с фирмой «Альтген», которой отдали в аренду часть гидротехнического сооружения Софиевского водохранилища. Примечательно, что водохранилище находится в границах регионально-ландшафтного парка «Приингульский и из этого водохранилища происходит централизованное водоснабжение Новобугского, Казанковского и Баштанского районов. Теперь же фирма хочет построить мини гидроэлектростанцию на гидротехническом сооружении Софиевского водохранилища.

— Было выездное заседание областного совета, депутаты видели к чему приведет это строительство, половина водохранилища была спущена при ремонте, и оно до сих пор не восстановилось. Рабочая группа, которая состояла из депутатов областного совета, решила запретить строительство, — сказал Виталий Гаркавенко.

По словам депутата Николаевского областного совета Александра Бондаря по данному вопросу была создана рабочая группа, которая дважды выезжала на водохранилище.

— Комиссия дважды выезжала, мы пришли к выводу запретить любое строительство на территории парка, в связи с тем, что оно повлияет на экологию территории. Кроме того, предложили обратиться в Фонд государственного имущества Николаевской области, разорвать договор с фирмой и обратиться в министерство с просьбой выделить деньги на расчистку рек, в том числе и Софиевского водохранилища. Не ставить ГЭС, а почистить реки, — Александр Бондарь.

Депутат Николай Лучный отметил, что если водохранилище не наполнится водой, то три района останутся без водоснабжения.

— Если водохранилище не наполнится, будет катастрофа на три района, Казанковский, Новобугский и Баштанский, которые берут воду из этого хранилища. Кроме того нарушены законы, и это объект повышенной опасности, — сказал Николай Лучный.

Глава Софиевской ОТГ Сергей Лозовой отметил, что депутаты решили запретить строительство, а мнение жителей ОТГ, на территории которого находится водохранилище не спросили.

— У людей даже не спросили, слушаний никаких не было. Говорят о том, что уровень снижен на три метра. Согласно законодательству нужны слушания. И громада ничего не знает, и мы не можем быть ни за ни против, — сказал Сергей Лозовой.

Начальник управления экологии Николаевской ОГА Александр Каражей сказал, что строительство на территории заповедников запрещено законом.

— На объектах природно-заповедного фонда, а там заповедная зона и никакого строительства там быть не может, — сказал Александр Каражей. — Угробится водохранилище, они его хотят приватизировать? Экономически оно там будет убыточным, почему глава сельсовета проталкивает этот вопрос, нужно у него спросить. Мы все против, — сказал Юрий Крет.

В итоге депутаты решили вынести на сессию вопрос, касательно того чтобы запретить строительство ГЭС на Софиевском водохранилище.