Андрей Таран

Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

За назначение Тарана главой украинского оборонного ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 285 народных депутатов, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.

Таран родился 4 марта 1955 года в городе Франкфурт-на-Одере, Германия. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.

С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны.

В 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.

В 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа, а в 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

С 1999 по 2004 год был военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК). Был членом Трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала Кабинет Министров, сформированный новым премьером Денисом Шмыгалем. Решение было принято 277 голосами депутатов.