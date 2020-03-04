Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом объявил председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании парламента 4 марта, пишет Укринформ.

— В связи с требованием 152 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 9 созыва и в соответствии с ч. 8 ст.19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020 года, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу, - сказал Дмитрий Разумков.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что за отставку гепрокурора Руслана Рябошапки голосов более чем достаточно.