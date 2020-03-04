Законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в Раду в ближайшие дни.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает РБК-Украина.

По его словам, законопроект об СБУ был передан в Офис президента.

— Передал проект закона, разработанный Службой безопасности в Офис президента. Учитывая огромное количество мнений по этому поводу, мнения международных партнеров, экспертов, я принимал участие в рабочей группе по этому вопросу до того момента, как мы не утвердили 12-ю финальную редакцию закона о Службе безопасности Украины. Знаю, что они уже на финальной стадии. В ближайшие дни закон появится в Верховной раде, - заявил Иван Баканов.