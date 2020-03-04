|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:23
|Заход солнца:
|17:43
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|17:46
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.94 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.78 грн
Законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в Раду в ближайшие дни.
Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает РБК-Украина.
По его словам, законопроект об СБУ был передан в Офис президента.
— Передал проект закона, разработанный Службой безопасности в Офис президента. Учитывая огромное количество мнений по этому поводу, мнения международных партнеров, экспертов, я принимал участие в рабочей группе по этому вопросу до того момента, как мы не утвердили 12-ю финальную редакцию закона о Службе безопасности Украины. Знаю, что они уже на финальной стадии. В ближайшие дни закон появится в Верховной раде, - заявил Иван Баканов.
Ранее коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в Раду в ближайшие дни.
Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает РБК-Украина.
По его словам, законопроект об СБУ был передан в Офис президента.
— Передал проект закона, разработанный Службой безопасности в Офис президента. Учитывая огромное количество мнений по этому поводу, мнения международных партнеров, экспертов, я принимал участие в рабочей группе по этому вопросу до того момента, как мы не утвердили 12-ю финальную редакцию закона о Службе безопасности Украины. Знаю, что они уже на финальной стадии. В ближайшие дни закон появится в Верховной раде, - заявил Иван Баканов.
Ранее коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.