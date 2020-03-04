В Верховной раде появился текст законопроекта «О всеукраинском референдуме».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно тексту проекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: об утверждении изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решении вопроса общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов. Результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган.

Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Отмечается, что общественное обсуждение законопроекта продлится до 18 марта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о разрешении на продажу земли иностранцам и компаниям, имеющим среди учредителей иностранцев, будет вынесен на всеукраинский референдум.