Агентство «Слідство.Інфо» заявляет о попытке давления на журналистов в связи с открытием уголовного производства по материалам, переданным в МВД депутатом Александром Дубинским.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

— Министерство внутренних дел приняло заявление народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского о слежке за чиновниками США в Украине и осуществляет досудебное расследование. Ранее парламентарий предъявлял подобные обвинения агентству журналистских расследований «Слідство.Інфо». Наша редакция расценивает это как давление на коллектив, — говорится в публикации.

Как отмечается, 3 марта, МВД заявило, что Национальная полиция расследует уголовное производство по материалам, которые Дубинский передал главе МВД Авакову. Расследование начато по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер). Эта статья предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Как информирует «Слідство.Інфо», спикер МВД Артем Шевченко отказался сообщить, идет ли речь о расследовании деятельности журналистов этого агентства.

— Впрочем, сам народный депутат подтвердил, что производство, которое открыли по его инициативе, касается нашей редакции. По его словам, оно было открыто 2 марта, — говорится в сообщении.

По мнению главного редактора агентства «Слідство.Інфо» Анны Бабинец, открытие уголовного производства является попыткой давления на журналистов.

— Мы осознаем, что приобщение наших запросов Дубинскому к делу, которое лично контролирует министр Аваков, — это некий сигнал нам, чтобы мы боялись. Сидели в ожидании обысков, волновались, прослушиваются ли наши телефоны, не встречались с источниками. Не делали расследований, в которых фигурирует МВД или полиция. Действительно, в последнее время многие наши расследования посвящены злоупотреблению или плохой работе полицейских: дело Екатерины Гандзюк, наши материалы по убийству Шеремета, избиения полицейскими детей из приюта «Свитанок» и другие. Но даже несмотря на происходящее, мы продолжим профессионально выполнять свою работу и не откажемся от резонансных тем, кто бы в них ни фигурировал, — заявила руководитель «Слідства.Інфо».

В агентстве напоминают, что в конце января Александр Дубинский провел пресс-конференцию, во время которой обвинил «Слідство.Інфо» в шпионаже за должностными лицами США. В подтверждение своего заявления он продемонстрировал запрос журналистов агентства к депутату о его встрече с фигурантами дела об импичменте Трампа. В частности, с персональным адвокатом президента США Джулиани.

В свою очередь «Слідство.Інфо» выступило с заявлением, в котором расценило действия народного депутата как давление на журналистов и распространение ложной информации.

— Редакция, которая является частью международной сети расследователей OCCRP, с первого дня следит за историей вокруг попыток президента США Дональда Трампа давить на украинских чиновников и политиков относительно расследования дела против его политического конкурента. В частности, мы опубликовали расследование, которое выявило роль некоторых украинских чиновников и влиятельных людей в этом деле, — подчеркнули в «Слідстве.Інфо».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал депутатам от «Слуги народа», что ему точно известно, что запись разговоров бывшего премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала «1+1».