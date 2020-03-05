Верховная Рада Украины одобрила решение Президента Владимира Зеленского о допуске в Украину иностранных военных для проведения учений.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 3003 «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях» был поддержан 289 народными депутатами.

Таким образом, подразделения вооруженных сил других государств будут допущены в Украину для проведения совместных учений по подготовке подразделений вооруженных сил. Речь идет об украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2020» и «Си Бриз — 2020», украинско-молдавских учениях «Юг — 2020», украинско-румынских учениях «Риверайна — 2020» и украинско-британских учениях «Вориер Вотчер».

Напомним, в прошлом году в Николаеве в рамках международных учений «Sea Breeze-2019» украинские военные вместе с американскими коллегами провели тактико-специальное занятие «Ремонт взлетно-посадочной полосы».