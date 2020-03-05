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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Рисоил-Херсон» на концессию имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт».
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Отмечается, что для участия в концессионном конкурсе компании «Петр Ойл энд Кемикалс» и «Risoil SA» создали ООО «Рисоил-Херсон» и заключили договор, согласно которому они обязуются сотрудничать и осуществлять реализацию проекта по передаче в концессию порта «Херсон».
— В конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление на опосредованное приобретение ООО «Рисоил-Херсон» контроля, путем получения в концессию, над активами в виде единого имущественного комплекса, принадлежащих ГП «Херсонский морской торговый порт» и ГП «Администрация морских портов Украины», которые обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в морском порту Херсон, - сказано в сообщении.
ООО «Петр Ойл энд Кемикалс» и компания «Risoil SA» планируют инвестировать 215 миллионов 735 тысяч гривен.
— Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%. Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию, - добавили в АМКУ.
Напомним, что компания «Рисойл-Херсон» победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт».
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Рисоил-Херсон» на концессию имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт».
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Отмечается, что для участия в концессионном конкурсе компании «Петр Ойл энд Кемикалс» и «Risoil SA» создали ООО «Рисоил-Херсон» и заключили договор, согласно которому они обязуются сотрудничать и осуществлять реализацию проекта по передаче в концессию порта «Херсон».
— В конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление на опосредованное приобретение ООО «Рисоил-Херсон» контроля, путем получения в концессию, над активами в виде единого имущественного комплекса, принадлежащих ГП «Херсонский морской торговый порт» и ГП «Администрация морских портов Украины», которые обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в морском порту Херсон, - сказано в сообщении.
ООО «Петр Ойл энд Кемикалс» и компания «Risoil SA» планируют инвестировать 215 миллионов 735 тысяч гривен.
— Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%. Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию, - добавили в АМКУ.
Напомним, что компания «Рисойл-Херсон» победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт».