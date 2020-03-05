Фракция «Слуга народа» видит на должности министра образования коллегу, доктора наук и профессора Юлию Гришину.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от «СН» Александр Качура.

— Сейчас идет сбор подписей, - сообщил он, опубликовав фото депутатского обращения к новому премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

— Согласно со статьей 83,114 Конституции Украины, статьи 42 закона «О Кабинете министров», просим вас внести на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении на должность министра образования и науки Гришину Юлию - члена Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, главу подкомитета по вопросам высшего образования, - говорится в обращении.

Юлия Гришина - доктор юридических наук, профессор Национального университета имени Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР.

Окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2019 году была избрана народным депутатом IX созыва от партии «Слуга народа» номером 133 в списке как беспартийная. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля. Из правительства Гончарука свои должности сохранили министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська.

Министр культуры Бородянский, министр образования Новосад и глава минэкономразвития Милованов отказались от работы в новом Кабинете министров.