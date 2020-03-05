Члены трудового коллектива ГП «Степовое» заявили, что несмотря на обещание главы Николаевской ОГА Александра Стадника на предприятии начали увольнять людей.

Об этом стало известно на заседании сессии Николаевского областного совета сегодня 5 марта, сообщают НикВести.

Сотрудница предприятия ГП «Степовое» рассказала, что вскоре после встречи трудового коллектива с главой ОГА на предприятии начались скоращения.

— Вы уверяли нас, что увольнять никого не будут, на третий день начались увольнения, получается наш директор даже вас игнорирует, про что дальше говорить? А вы сейчас говорите нам , что Теник на правильном пути? А вы в курсе, что по ночам вывозятся свиньи, по ночам вывозятся коровы , неизвестно куда девается молоко, по сегодняшний день людии два месяца не получают зарплату, еще январьскую. На сегодняшний день в нас в совхозе вы знаете, что такое совхоз «Степовое», на наших машинах, которые мы заработали своими руками, на них ездит непонятно кто, — рассказала она.

Александр Стадник отметил, что если люди видят правонарушения то должны сообщать о них в полицию.

— Поднимайте вопрос в рамках законодательства, когда видите такие наруения, пишите заявления в правоохранительные органы, — сказал Александр Стадник. — Мы писали на нас сразу визвали полицию, - отметила сотрудница предприятия. — Пресекайте это, - сказал глава ОГА. — Я не удивлюсь если после этого нас всех уволят, — отметила сотрудница совхоза.

Депутаты проголосовали за то, чтобы обратиться в правоохранительные органы по увольнениям и вывозу имущества с ГП «Степовое».

Напомним, в январе 2020 года новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что с предприятия будут уволены люди, которые «не нужны», но отказался озвучить конкретную цифру.