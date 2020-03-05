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Около половины украинцев считают, что в Украине не хватает политической партии, которая представляла бы интересы женщин.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг».
— Около половины респондентов согласны с утверждениями, что в Украине сегодня не хватает партии, которая представляет интересы женщин. Столько же убеждены, что женщины недостаточно представлены в Кабмине, Верховной Раде и местной власти. С упомянутыми тезисами чаще соглашались представители старшего поколения и женщины, – говорится в отчете.
При этом 82% опрошенных поддерживают, что женщины идут в политику, а 12% придерживаются противоположного мнения.
Уточняется, что социальное исследование было проведено среди 2000 украинцев старше 18 лет в период 21-25 февраля 2020 года. Ошибка в расчетах может составлять не более 2,2%.
Напомним, несмотря на прогресс в устранении разрыва в равенстве между мужчинами и женщинами, около 90 процентов мужчин и женщин имеют определенные предубеждения в отношении женщин.
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Около половины украинцев считают, что в Украине не хватает политической партии, которая представляла бы интересы женщин.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг».
— Около половины респондентов согласны с утверждениями, что в Украине сегодня не хватает партии, которая представляет интересы женщин. Столько же убеждены, что женщины недостаточно представлены в Кабмине, Верховной Раде и местной власти. С упомянутыми тезисами чаще соглашались представители старшего поколения и женщины, – говорится в отчете.
При этом 82% опрошенных поддерживают, что женщины идут в политику, а 12% придерживаются противоположного мнения.
Уточняется, что социальное исследование было проведено среди 2000 украинцев старше 18 лет в период 21-25 февраля 2020 года. Ошибка в расчетах может составлять не более 2,2%.
Напомним, несмотря на прогресс в устранении разрыва в равенстве между мужчинами и женщинами, около 90 процентов мужчин и женщин имеют определенные предубеждения в отношении женщин.