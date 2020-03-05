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Памятники погибшим воинам Второй мировой в Новой Одессе и селе Ковалевка Николаевской области отремонтируют к концу апреля 2020 года.
Об этом рассказал заместитель начальника управления культуры национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Виталий Бойченко в ходе заседания сессии облсовета, - передает корреспондент НикВести.
Как стало известно в ходе заседания сессии, на ремонт разрушенных памятников выделили 400 тысяч гривен. По словам Виталия Бойченко, мемориалы отремонтируют до 30 апреля текущего года
— Для того, чтобы провести реставрацию памятников нужно не два месяца, а много времени и десятки миллионов гривен. Было принято решение о проведении текущего ремонта до 30 апреля этого года. Есть и решение постоянной комиссии и рекомендации. У нас были недоразумения с балансодержателем, которым является Инспекция охраны памятников культуры. На сегодняшний день строительная организация должна привести смету, которую мы отдаем в Управление капитального строительства для проведения экспертизы и после этого заключаются договоры на проведение ремонтных работ. До 30 апреля будут проведены ремонтные работы по двум памятникам, - сказал Виталий Бойченко.
Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что ОГА уже выделила деньги на первоочередной ремонт разрушенного памятника погибшим воинам Второй мировой в селе Ковалевка.
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Памятники погибшим воинам Второй мировой в Новой Одессе и селе Ковалевка Николаевской области отремонтируют к концу апреля 2020 года.
Об этом рассказал заместитель начальника управления культуры национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Виталий Бойченко в ходе заседания сессии облсовета, - передает корреспондент НикВести.
Как стало известно в ходе заседания сессии, на ремонт разрушенных памятников выделили 400 тысяч гривен. По словам Виталия Бойченко, мемориалы отремонтируют до 30 апреля текущего года
— Для того, чтобы провести реставрацию памятников нужно не два месяца, а много времени и десятки миллионов гривен. Было принято решение о проведении текущего ремонта до 30 апреля этого года. Есть и решение постоянной комиссии и рекомендации. У нас были недоразумения с балансодержателем, которым является Инспекция охраны памятников культуры. На сегодняшний день строительная организация должна привести смету, которую мы отдаем в Управление капитального строительства для проведения экспертизы и после этого заключаются договоры на проведение ремонтных работ. До 30 апреля будут проведены ремонтные работы по двум памятникам, - сказал Виталий Бойченко.
Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что ОГА уже выделила деньги на первоочередной ремонт разрушенного памятника погибшим воинам Второй мировой в селе Ковалевка.